BEL-20 INDEX se mueve en terreno verde al finalizar la sesión de este 15 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena sesión para el BEL-20 INDEX, que cerró la jornada del miércoles 15 de octubre con incrementos del 0,55%, hasta los 4.982,93 puntos. El índice anotó un volumen máximo de 4.989,88 puntos y un volumen mínimo de 4.958,08 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,64%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BEL-20 INDEX anota un ascenso 0,86%, por ello desde hace un año acumula aún un incremento del 15,24%.

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.