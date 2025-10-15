ATX terminó la jornada en terreno positivo este 15 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el ATX, que acabó la jornada del miércoles 15 de octubre con ligeras bajadas del 0,47%, hasta los 4.675,42 puntos. En su entorno bursátil anotó un máximo de 4.725,93 puntos y la cifra mínima de 4.671,04 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,16%.

Con respecto a la última semana, el ATX registra una bajada 0,58%; por el contrario en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 29,39%. El ATX se sitúa un 3,58% por debajo de su máximo en lo que va de año (4.848,87 puntos) y un 29,8% por encima de su cotización mínima del año en curso (3.602,14 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere prestar atención su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.