Apertura del principal índice de Lisboa este 14 de octubre

Jornada sin cambios para el PSI 20, que inaugura rueda bursátil del martes 14 de octubre con una variación del 0,02%, hasta los 8.228,32 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos la cifra con días pasados, el selectivo suma dos sesiones consecutivas en cifras positivas.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el PSI 20 registra una subida 1,38%, de manera que en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 22,52%. El PSI 20 se sitúa un 0,02% por debajo de su máximo en lo que va de año (8.229,95 puntos) y un 31,57% por encima de su cotización mínima del año en curso (6.253,96 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.