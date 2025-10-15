Apertura del KOSPI: mercado surcoreano gana terreno este 15 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva apertura de jornada para el KOSPI, que inaugura la sesión bursátil del miércoles 15 de octubre con subidas del 0,76%, hasta los 3.588,81 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a fechas anteriores, el indicador pone el fin a dos jornadas de racha plana.

En relación a los últimos siete días, el KOSPI marca una subida 3,85% y en el último año aún acumula un ascenso del 34,33%. El KOSPI se sitúa un 0,6% por debajo de su máximo del presente año (3.610,60 puntos) y un 56,46% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (2.293,70 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que mide la evolución del precio de un conjunto de activos determinado, por lo que recopila datos de diversas empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con características concretas como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores poder comparar entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente hay diversos índices y pueden congregarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).