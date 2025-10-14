Valor de cierre del euro en Nicaragua este 14 de octubre de EUR a NIO

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro se negoció al cierre a 42,53 córdobas nicaragüenses en promedio, de modo que implicó un cambio del 1,1% con respecto a los 42,06 córdobas de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro anota una subida 0,11%, de manera que en el último año aún conserva un incremento del 12,53%.

Si confrontamos el valor con días anteriores, giró las tornas respecto del de la jornada previa, en el que se anotó una disminución del 0,62%, mostrando que por ahora no es posible establecer una tendencia. La volatilidad referente a estos siete días fue algo superior a la acumulada en el último año, así que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.