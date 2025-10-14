Noticias

Valor de apertura del dólar en Bolivia este 14 de octubre de USD a BOB

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

Guardar
El Banco Central anunció que
El Banco Central anunció que preservará el tipo de cambio del boliviano frente al dólar estadounidense. (Infobae)

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se paga al inicio de operaciones a 6,85 bolivianos en promedio, de modo que supuso un cambio del 1,77% con respecto a los 6,73 bolivianos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un incremento 1,3%, de manera que en el último año acumula aún un ascenso del 1,77%.

En relación a los cambios de este día respecto de días pasados, cambia el sentido del dato previo, donde marcó una bajada del 1,26%, demostrando que por ahora no es posible determinar una tendencia. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es claramente superior a los datos logrados para el último año (12,07%), de forma que está pasando por una fase de inestabilidad.

Pronósticos económicos para 2025

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.

Temas Relacionados

BoliviaDólarTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 14 de octubre en Bolivia

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro: cotización de apertura hoy

Valor de apertura del dólar en República Dominicana este 14 de octubre de USD a DOP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar

Valor de apertura del euro en República Dominicana este 14 de octubre de EUR a DOP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del euro

Clima: las temperaturas que predominarán este 14 de octubre en Ciudad de Guatemala

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima: las temperaturas que predominarán

Quetzaltenango: el estado del tiempo para este 14 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Quetzaltenango: el estado del tiempo