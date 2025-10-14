Noticias

Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: pierde 1,86% al cierre de este 14 de octubre

Cierre de sesión Taiwan Weighted: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Taiwan Weighted, que terminó rueda bursátil del martes 14 de octubre con notables descensos del 1,86%, hasta los 26.793,15 puntos. El índice llegó a la cifra máxima de 27.507,16 puntos y un mínimo de 26.764,06 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,7%.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el Taiwan Weighted registra un ascenso 1,57%, por ello desde hace un año todavía mantiene un incremento del 17,21%. El Taiwan Weighted se sitúa un 1,86% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.301,92 puntos) y un 54,06% por encima de su valoración mínima del año en curso (17.391,76 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe notificarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica observar sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

Temas Relacionados

TaiwanMercadosBolsa de Valores de TaiwanaccionesCierreNoticias

