RTSI pierde terreno tras el cierre de operaciones este 14 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el RTSI (Russia), que acabó la sesión del martes 14 de octubre con leves caídas del 0,81%, hasta los 995,66 puntos. El selectivo anotó un volumen máximo de 1.002,42 puntos y un mínimo de 995,38 puntos. El rango de cotización para el RTSI (Russia) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,7%.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el RTSI (Russia) acumula una bajada 2,96%; por el contrario desde hace un año todavía mantiene un incremento del 11,11%. El RTSI (Russia) se sitúa un 20,92% por debajo de su máximo del presente año (1.259,09 puntos) y un 16,58% por encima de su cotización mínima del año en curso (854,03 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere advertir su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice crece 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.