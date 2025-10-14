OMX Stockholm 30 pierde terreno al inicio de la jornada de este 14 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el OMXS 30, que empieza la sesión bursátil del martes 14 de octubre con ligeras caídas del 0,4%, hasta los 2.698,23 puntos, tras la apertura. En relación a las variaciones de este día con respecto a días anteriores, el indicador gira las tornas respecto del de la jornada anterior, donde marcó un incremento del 0,83%, sin lograr establecer una clara tendencia.

En los últimos siete días, el OMXS 30 marca una bajada 0,88%; pero en términos interanuales mantiene aún una subida del 3,98%. El OMXS 30 se sitúa un 2,33% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.762,50 puntos) y un 24,01% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.175,76 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere observar sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.