“Lilo y Stitch” encabeza el ranking de las películas más populares de Disney+ Uruguay

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Disney+ ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Disney+ Uruguay

1. Lilo y Stitch

Lilo es una niña hawaiana que se siente sola y decide adoptar un “perro” muy feo al que llama Stitch. Stitch sería la mascota perfecta.. si no fuera en realidad un experimento genético que ha escapado de un planeta alienígena y que ha aterrizado en la tierra por casualidad. Con su amor y su inquebrantable fe en el “ohana” (el concepto hawaiano de la familia), Lilo termina conquistando el corazón de Stitch y le ofrece algo que el original perro nunca pensó tener: un hogar.

2. Elio

Elio, un niño de 11 años con una imaginación desbordante y una gran obsesión por los extraterrestres, es transportado al espacio donde, por un error, es nombrado embajador galáctico de la Tierra, iniciando una aventura intergaláctica que cambiará su vida para siempre Crédito: Disney Studios LA

Cuenta la historia de Elio, un niño de 11 años, que lucha por encajar hasta que de repente es transportado por extraterrestres y es elegido para ser el embajador galáctico de la Tierra.

3. Tron: Ares

Tron: Ares es la tercera entrega de la franquicia Tron, dirigida por Joachim Rønning y protagonizada por Jared Leto como Ares, un programa digital avanzado enviado al mundo real en una misión peligrosa.

La historia marca el primer encuentro de la humanidad con seres de inteligencia artificial. La película explora temas de autoconciencia y la relación entre humanos y programas digitales.

4. Los Increíbles 2

Helen tiene que liderar una campaña para que los superhéroes regresen, mientras Bob vive su vida ‘normal’ con Violet, Dash y el bebé Jack-Jack cuyos superpoderes descubriremos. Su misión se va a pique cuando aparece un nuevo villano con un brillante plan que lo amenaza todo. Pero los Parr no se amedrentarán y menos teniendo a Frozone de su parte.

5. Thunderbolts

Thunderbolts*, la próxima película de Marvel, presenta un nuevo adelanto.

Un grupo de supervillanos y antihéroes van en misiones para el gobierno. Basado en la serie de cómics del mismo nombre.

6. Cleopatra´s Final Secret

“Cleopatra’s Final Secret” es un documental de National Geographic que sigue la búsqueda de la tumba perdida de Cleopatra VII, la última reina de Egipto.

7. La estación de las chicas perdidas (Les Disparues de la gare)

A finales de los años 90, en su primer caso, Flore Robin, una joven investigadora de la policía de Perpiñán, es llamada a una escena del crimen particularmente espeluznante.

Es el comienzo de una serie de asesinatos y de una persecución implacable que la perseguirán durante casi veinte años.

8. Pesadilla antes de Navidad

Cuando Jack Skellington, el Señor de Halloween, descubre la Navidad, se queda fascinado y decide mejorarla. Sin embargo, su visión de la festividad es totalmente contraria al espíritu navideño. Sus planes incluyen el secuestro de Santa Claus y la introducción de cambios bastante macabros. Sólo su novia Sally es consciente del error que está cometiendo.

9. Outlander: Sangre de mi sangre (Outlander: Blood of My Blood)

Desde los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial hasta las escarpadas Tierras Altas de la Escocia del siglo XVIII, dos parejas predestinadas deben desafiar las fuerzas que buscan separarlas, desarrollándose de maneras sorprendentes e imprevistas en esta saga romántica que se desarrolla a través del tiempo.

10. Marvel Zombis (Marvel Zombies)

La serie reinventa el Universo Marvel como una nueva generación de héroes que luchan contra un flagelo zombi en constante expansión.

Qué series y películas hay en Disney+

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España.

Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.