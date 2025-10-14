Índice BIST 100 este 13 de octubre: pierde 1,53% durante la apertura de operaciones

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el BIST 100, que comienza la jornada del lunes 13 de octubre con bajadas del 1,53%, hasta los 10.556,18 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días pasados, el selectivo encadena cuatro fechas consecutivas en valores negativos.

Con respecto a la última semana, el BIST 100 marca una disminución 1,66%; por contra en el último año acumula aún un ascenso del 17,76%. El BIST 100 se sitúa un 8,44% por debajo de su máximo del presente año (11.529,81 puntos) y un 17,18% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (9.008,87 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere prestar atención sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.