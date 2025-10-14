Hang Seng de Hong Kong comienza operaciones en terrenos positivos este 14 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada alcista para el Hang Seng (Hong Kong), que inaugura la jornada en los mercados del martes 14 de octubre con leves subidas del 0,6%, hasta los 26.045,66 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos el valor con jornadas pasadas, el índice pone freno a seis sesiones consecutivas con tendencia negativa.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) anota una disminución 3,38%; por contra desde hace un año aún acumula una subida del 14,55%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 4,55% por debajo de su máximo del presente año (27.287,12 puntos) y un 38% por encima de su valoración mínima del año en curso (18.874,14 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere advertir su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.