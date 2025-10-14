Euro: cotización de cierre hoy 14 de octubre en Honduras

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

En la última sesión el euro cotizó al cierre a 30,37 lempiras en promedio, lo cual supuso un cambio del 1,66% frente al valor de la jornada previa, cuando cotizó a 29,87 lempiras, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro registra un incremento 0,75%, de modo que en términos interanuales aún acumula una subida del 15,51%.

Si comparamos el dato con días pasados, invirtió el dato de la jornada anterior, cuando acabó con una bajada del 1,2%, demostrando que no es capaz de asentar una tendencia estable. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que fue de 20,33%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (15,84%), lo que manifiesta que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.