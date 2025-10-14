El Russell 2000 inicio operaciones este 14 de octubre con baja de 1,47%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el Russell 2000, que inaugura la jornada del martes 14 de octubre con notables caídas del 1,47%, hasta los 2.425,21 puntos, tras la apertura. Respecto a días pasados, el selectivo da la vuelta al resultado de la sesión previa en el que experimentó un ascenso del 3,01%, mostrándose incapaz de consolidar una clara tendencia.

En relación a la última semana, el Russell 2000 marca una bajada del 1,35%. El Russell 2000 se sitúa un 2,46% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.486,35 puntos) y un 37,74% por encima de su valoración mínima del año en curso (1.760,71 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo se modifica el precio de un conjunto de activos determinado, por lo que recolecta datos de distintas compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por empresas con requisitos concretos como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparativa entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente existen diversos índices y pueden juntarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).