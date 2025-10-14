El mercado de la India Nifty 50 cerró a la baja este 14 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada adversa para el Nifty 50, que acabó la jornada del martes 14 de octubre con ligeras bajadas del 0,32%, hasta los 25.145,50 puntos. El índice bursátil marcó un máximo de 25.310,35 puntos y un volumen mínimo de 25.060,55 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,99%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Nifty 50 anota una subida 0,15%, de manera que en términos interanuales aún acumula un incremento del 0,65%. El Nifty 50 se sitúa un 1,92% por debajo de su máximo del presente año (25.637,80 puntos) y un 13,87% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (22.082,65 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener en cuenta sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.