Dólar: cotización de cierre hoy 14 de octubre en Nicaragua

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, de modo que implicó un cambio del 1,02% con respecto a la cifra de la jornada previa, cuando acabó con 36,25 córdobas, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una subida 0,29% y en el último año aún acumula un ascenso del 1,01%.

Analizando este dato con el de fechas anteriores, mantuvo resultados variables que nos impiden calcular una dirección clara. La volatilidad de esta semana fue superior a la acumulada en el último año, de manera que el valor experimenta mayores variaciones que la tendencia general.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.