Cotización del Nikkei del 14 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el Nikkei, que acabó la jornada financiera del martes 14 de octubre con fuertes bajadas del 2,73%, hasta los 46.774,08 puntos. El selectivo llegó a la cifra máxima de 47.865,65 puntos y un mínimo de 46.634,42 puntos. El rango de cotización para el Nikkei entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,57%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Nikkei anota una disminución 2,44%; por el contrario en el último año aún mantiene un ascenso del 21,01%. El Nikkei se sitúa un 3,72% por debajo de su máximo del presente año (48.580,44 puntos) y un 50,22% por encima de su valoración mínima del año en curso (31.136,58 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que aparecen en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe notificarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere examinar su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.