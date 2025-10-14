Cierre del principal índice de Lisboa este 14 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión continuista para el PSI 20, que cerró la jornada en los mercados del martes 14 de octubre con una variación del 0,02%, hasta los 8.228,32 puntos. El indicador llegó a un máximo de 8.231,39 puntos y un mínimo de 8.167,96 puntos. El rango de cotización para el PSI 20 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,77%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el PSI 20 registra un incremento 1,38% y en términos interanuales aún mantiene una subida del 22,52%. El PSI 20 se sitúa un 0,02% por debajo de su máximo del presente año (8.229,95 puntos) y un 31,57% por encima de su valoración mínima del año en curso (6.253,96 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica analizar su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.