BEL-20 INDEX experimenta una alza en el arranque de las operaciones de este 13 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Buen inicio de sesión para el BEL-20 INDEX, que inaugura la sesión del lunes 13 de octubre con notables subidas del 1,02%, hasta los 4.971,59 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a días anteriores, el índice bursátil invierte el resultado de la jornada previa, en el que acabó con una disminución del 0,39%, mostrando que en este contexto no es posible establecer una tendencia.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el BEL-20 INDEX registra un ascenso 1,21%, de modo que en el último año mantiene aún una subida del 15,44%.

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador utilizado para mostrar la evolución del precio de un conjunto de activos determinado, para lo cual se sirve de datos de distintas compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por empresas con diferentes especificidades como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día existen diversos índices y pueden aglomerarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).