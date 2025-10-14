Apertura Nifty 50: mercado de la India comienza al alza este 14 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura optimista para el Nifty 50, que inaugura la jornada financiera del martes 14 de octubre con leves ascensos del 0,28%, hasta los 25.299,15 puntos, tras la apertura. Si confrontamos la cifra con días pasados, el selectivo invierte el valor de la sesión previa, en el que se saldó con una bajada del 0,41%, sin lograr fijar una tendencia estable.

Teniendo en cuenta la última semana, el Nifty 50 marca un incremento 0,76%, de modo que en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 1,27%. El Nifty 50 se sitúa un 1,32% por debajo de su máximo en lo que va de año (25.637,80 puntos) y un 14,57% por encima de su valoración mínima del año en curso (22.082,65 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que mide cómo evoluciona el valor de un determinado conjunto de activos, para lo cual recolecta datos de distintas empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de los países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con requisitos concretos como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparativa entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día existen diversos índices y pueden agruparse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).