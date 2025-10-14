Apertura de mercados:PSI 20 gana 0,69% este 13 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada alcista para el PSI 20, que comienza rueda bursátil del lunes 13 de octubre con incrementos del 0,69%, hasta los 8.226,37 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a días previos, el indicador gira las tornas respecto del de la jornada anterior, cuando se anotó una disminución del 0,99%, mostrando que en este contexto no es posible establecer una tendencia.

En los últimos siete días, el PSI 20 anota un ascenso 0,59%, de modo que en el último año aún mantiene un incremento del 21,87%. El PSI 20 se sitúa un 0,04% por debajo de su máximo del presente año (8.229,95 puntos) y un 31,54% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (6.253,96 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe notificarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica analizar sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.