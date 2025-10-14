Acciones de la eurozona van a la baja; así abrió el Euro Stoxx 50 este 14 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el EuroStoxx 50, que comienza la sesión de mercado del martes 14 de octubre con caídas del 1,04%, hasta los 5.510,19 puntos, tras la apertura. Respecto de días pasados, el índice invierte la cotización de la jornada anterior, en el que se saldó con un incremento del 1,68%, mostrando que por ahora no es posible establecer una tendencia.

En los últimos siete días, el EuroStoxx 50 marca una bajada 1,84% aunque, por el contrario, desde hace un año aún acumula una subida del 10,51%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 2,5% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.651,71 puntos) y un 19,21% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.622,14 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo se modifica el valor de un determinado conjunto de activos, por lo que recolecta datos de diferentes compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características específicas como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, también, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en la humanidad existen diversos índices y pueden aglomerarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).