Taiwan Weighted cerró en terrenos negativos este 13 de octubre

Cierre de operaciones Taiwan Weighted: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el Taiwan Weighted, que cerró la sesión de mercado del lunes 13 de octubre con descensos del 1,39%, hasta los 26.923,42 puntos. El selectivo llegó a un máximo de 26.965,72 puntos y un mínimo de 26.470,44 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,84%.

En la última semana, el Taiwan Weighted anota un incremento 2,07%, de manera que desde hace un año aún acumula un ascenso del 17,78%. El Taiwan Weighted se sitúa un 1,39% por debajo de su máximo del presente año (27.301,92 puntos) y un 54,81% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (17.391,76 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que se encuentran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.

