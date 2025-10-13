Swiss Market sube 0,14% durante arranque de los mercados este 13 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el Swiss Market, que empieza la sesión del lunes 13 de octubre con leves incrementos del 0,14%, hasta los 12.499,30 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de jornadas anteriores, el indicador pone fin a dos sesiones consecutivas con tendencia negativa.

En los últimos siete días, el Swiss Market marca una disminución 0,41%; sin embargo desde hace un año aún acumula un incremento del 4,07%. El Swiss Market se sitúa un 5,07% por debajo de su máximo en lo que va de año (13.166,68 puntos) y un 14,8% por encima de su cotización mínima del año en curso (10.887,73 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que se encuentran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener en cuenta su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.