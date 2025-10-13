RTSI comienza operaciones a la baja este 10 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de jornada negativa para el RTSI (Russia), que inaugura la sesión del viernes 10 de octubre con descensos del 1,62%, hasta los 1.004,38 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a fechas pasadas, el índice bursátil invierte el dato de la sesión previa, cuando cerró con un incremento del 3,52%, sin ser capaz de establecer una tendencia definida.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el RTSI (Russia) registra un ascenso 0,25%, por ello en términos interanuales mantiene aún una subida del 10,24%. El RTSI (Russia) se sitúa un 20,23% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.259,09 puntos) y un 17,6% por encima de su cotización mínima del año en curso (854,03 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica advertir sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.