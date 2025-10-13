PSI 20 avanza 0,69% al finalizar operaciones este 13 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada positiva para el PSI 20, que terminó la sesión del lunes 13 de octubre con ascensos del 0,69%, hasta los 8.226,37 puntos. El indicador marcó la cifra máxima de 8.226,37 puntos y un mínimo de 8.172,80 puntos. El rango de cotización para el PSI 20 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,65%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el PSI 20 marca una subida 0,59%, por lo que desde hace un año todavía mantiene un incremento del 21,87%. El PSI 20 se sitúa un 0,04% por debajo de su máximo en lo que va de año (8.229,95 puntos) y un 31,54% por encima de su cotización mínima del año en curso (6.253,96 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo cambia el precio de un un conjunto de activos, para lo cual necesita contar con datos de distintas empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con características determinadas como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, también, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día hay diversos índices y pueden agruparse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).