Principal índice de Bruselas tiene una apertura roja este 10 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada adversa para el BEL-20 INDEX, que empieza la sesión bursátil del viernes 10 de octubre con descensos del 0,77%, hasta los 4.921,29 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de fechas previas, el selectivo con este dato corta la racha positiva que llevaba en las tres jornadas anteriores.

En relación a los últimos siete días, el BEL-20 INDEX anota una disminución 0,19%; por contra en términos interanuales aún acumula un incremento del 14,03%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 0,77% por debajo de su máximo del presente año (4.959,53 puntos) y un 27,42% por encima de su valoración mínima del año en curso (3.862,22 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que aparecen en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica prestar atención sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.