Principal índice de Bruselas registra ganancias al cierre del mercado este 13 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en positivo para el BEL-20 INDEX, que terminó la sesión del lunes 13 de octubre con ascensos del 0,67%, hasta los 4.954,47 puntos. El indicador anotó la cifra máxima de 4.968,22 puntos y la cifra mínima de 4.935,21 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,66%.

Con respecto a los últimos siete días, el BEL-20 INDEX acumula un ascenso 0,86%, de manera que en el último año acumula aún un incremento del 15,04%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 0,1% por debajo de su máximo del presente año (4.959,53 puntos) y un 28,28% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (3.862,22 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.