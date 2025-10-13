Noticias

Nicaragua: cotización de cierre del dólar hoy 13 de octubre de USD a NIO

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

En la última jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo que implicó un cambio del 0% con respecto a los 36,62 córdobas de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un ascenso 0,57% y desde hace un año acumula aún una subida del 0,91%.

En cuanto a los cambios de este día respecto de días previos, sumó dos jornadas consecutivas sin una tendencia estable. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue visiblemente inferior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.

