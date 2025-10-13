Mazatenango: el estado del tiempo para este 13 de octubre

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Los pronósticos del tiempo, basados en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de registros como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son actividades que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un inicio éstos eran poco acertados.

Fue hasta la llegada de nuevas tecnologías (como los ordenadores) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más acertadas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Mazatenango para este 13 de octubre:

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 29 grados, la probabilidad de lluvia será del 70%, con una nubosidad del 50%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 20 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 9.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 20 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 55%, con una nubosidad del 98%, mientras que las ráfagas de viento serán de 15 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del clima en Mazatenango (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en esta ciudad guatemalteca es tropical con un subtipo identificado como mazónico o subecuatorial, es decir, que en el transcurso del año hay altas temperaturas y excesivas precipitaciones.

En Mazatenango la temporada seca empieza a finales de noviembre y continúa hasta principios de abril. En el resto del año, de mayo a octubre, las lluvias prevalecen.

El mes más seco en esta ciudad guatemalteca regularmente es enero, mientras que el más lluvioso es octubre. En cuanto a temperaturas, el mes más cálido es abril, en tanto el más frío es diciembre.

Al encontrarse en el Trópico de Cáncer, en en el país centroamericano el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo cambia dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de lluvia en Guatemala comienza en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.