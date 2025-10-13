La ciudad de Calama siente sismo de magnitud 4.1

Chile es uno de los países con más actividad sísmica y volcánica del mundo (Infobae)

Un sismo de 4.1 de magnitud aconteció este lunes 13 de octubre en la ciudad chilena de Calama, de acuerdo con la última información del Centro Sismológico Nacional (CSN).

Según los reportes oficiales preliminares, el movimiento comenzó a las 07:52 (hora local), se originó a 68.0 kilómetros al Norte de dicha ciudad y tuvo una profundidad de 110.0 kilómetros.

La coordenadas del epicentro del temblor, según el CNS, fueron a -21.9 grados de latitud y -68.702 grados de longitud.

Recuerda que ante cualquier terremoto sigue información únicamente de fuentes oficiales, evita caer en rumores o noticias falsas.

Tras un sismo, checa tu hogar en búsqueda de posibles afectaciones, utiliza tu celular únicamente en caso de emergencia, no satures las líneas telefónicas, no enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas. Es importante mencionar que tras un movimiento telúrico importante, se pueden presentar réplicas, por lo que es importante estar alerta.

Un temblor puede ocurrir en cualquier momento, por lo que es importante estar preparado con las siguientes medidas: alista un plan de protección civil, organiza simulacros de evacuación, encuentra las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y alista una mochila de emergencia.

Durante un temblor conserva la calma y encuentra un lugar seguro, aléjate de objetos que puedan caer, no uses los ascensores, ni te quedes en la caja de las escaleras, ni en el marco de una puerta.

Si estás en un automóvil, estaciónate y ponte lejos de edificios, árboles y postes; si te encuentras en la costa, abandona la playa y refúgiate en zonas altas, ante la posibilidad de un tsunami; y si estás en una silla de ruedas y no puedes desplazarte a un lugar seguro, frena las ruedas y protege tu cabeza y cuello con tus brazos.

Anillo de Fuego del Pacífico

Chile es uno de los países con más actividad sísmica del mundo, esto se debe a su ubicación geográfica y geotectónica, ya que está dentro de una de las zonas con mayor liberación de energía, en la permanente convergencia de la "Placa de Nazca" y la "Placa Sudamericana", en la llamada zona de subdicción.

Además, el país está ubicado en una región conocida como Anillo o Cinturón de Fuego del Pacífico, considerada la región con la mayor cantidad de volcanes y temblores del planeta.

Esta zona reúne el 75% de los volcanes que existen en el mundo e incluye más de 450 estructuras volcánicas, sin mencionar que es donde suceden el 90% de la actividad sísmica a nivel mundial y el 81% de los movimientos telúricos más fuertes del planeta.

Unicamente en Chile han ocurrido el 50% de los tsunamis de los que se tienen registros en el mundo, según información el Departamento de Gestión de Riesgos en Emergencias y Desastes.

Anillo de Fuego del Pacífico abarca toda la costa del Pacífico, iniciando en Chile, pasado por Centroamérica, México, Estados Unidos, recorriendo las Islas Aleutianas, posteriormente baja por las costas de Rusia, Japón, Taiwán y Filipinas, hasta llegar a Nueva Zelanda.

Algunos volcanes que se encuentran en el Cinturón de Fuego del Pacífico y que han producido erupciones importantes con cuantiosos daños a escala global, son: el Krakatoa en Indonesia, Monte Fuji en Japón, Monte Santa Elena en Estados Unidos, el Chichón en México y el Nevado del Ruiz en Colombia, entre otros.

Cada vez que sucede un sismo o erupción importante en esta región, surge el miedo de que el Anillo de Fuego del Pacifico se "active" generando más desastres naturales, sin embargo, esto no es posible, ya que cada terremoto o actividad volcánica son en su mayoría indepedientes entre sí, es decir, no guardan relación directa.