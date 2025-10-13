La canción más reproducida en Apple Chile hoy

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más populares

1. Comando Estelar

Germanini, Lyon la f, JhonAlex y Nacho G Flow

Comando Estelar de Germanini, Lyon la f, JhonAlex y Nacho G Flow es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. 30 Mil Pies

Cris MJ

La nueva producción de Cris MJ se vende como pan caliente. Pasa del puesto 3 de ayer al 2 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

3. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

Cosechar éxitos es sinónimo de Taylor Swift. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada The Fate of Ophelia, debute en la tercera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

4. Shiny

Easykid

Shinyde Easykid está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 4. Ayer se encontraba en el sitio número 5, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

5. TODO KE VER

Jere Klein, Katteyes y Mateo on the Beatz

Lo más nuevo de Jere Klein, Katteyes y Mateo on the Beatz, TODO KE VER, entra directamente a la quinta posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

6. DEMONIAKA

Jere Klein y Mateo on the Beatz

DEMONIAKA de Jere Klein y Mateo on the Beatz se encuentra en sexto lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 4.

7. NEBULA

Lyon la f y Nacho G Flow

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Lyon la f y Nacho G Flow. Quizás por esto es que NEBULA debuta en el ranking directamente en el séptimo puesto.

8. DESEO

Lyon la f

DESEO de Lyon la f se ubica en la octava posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

9. Daytona

Cris MJ

Daytona se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Cris MJ está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

10. Destello..

Kidd Voodoo

Destello.. se ubica en el décimo lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 16. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Kidd Voodoo.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta opción, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha herramienta utiliza el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.