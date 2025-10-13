La canción más reproducida en Apple Argentina hoy

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público argentino.

Desde reggaetón a pop, estos son los hits más sonados

1. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

El sencillo más reciente de Taylor Swift ya se vislumbra como un nuevo clásico. The Fate of Ophelia entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

2. Opalite

Taylor Swift

Opalite de Taylor Swift se mantiene en segundo lugar.

3. Elizabeth Taylor

Taylor Swift

Elizabeth Taylor de Taylor Swift sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 3, tras subir del 5 en el que se encontraba ayer.

4. Moscow Mule

Bad Bunny

El sencillo de Bad Bunny pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la cuarta posición, lo que apunta a que va de salida.

5. Father Figure

Taylor Swift

Con una diferencia positiva de 1, Father Figure de Taylor Swift sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición quinta. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

6. Boy With Luv (feat. Halsey)

BTS

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a BTS. Quizás por esto es que Boy With Luv (feat. Halsey) debuta en el ranking directamente en la sexta posición.

7. Tu jardín con enanitos

Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES

El que fuera un exitazo de Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el séptimo puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 4.

8. Wood

Taylor Swift

Wood, interpretado por Taylor Swift, continúa en el octavo lugar de la lista.

9. Actually Romantic

Taylor Swift

Actually Romantic se ubica en la novena posición, tras haber estado ayer en el puesto número 10. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Taylor Swift.

10. Wi$h Li$t

Taylor Swift

Wi$h Li$tde Taylor Swift está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 10. Ayer se encontraba en el sitio número 11, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music significa más del 6% de ingresos a la compañía

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (EFE/Mónica Davey)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado global. Durante 2024, por ejemplo, llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un aumento de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.