Índice Russell 2000 cierra jornada este 13 de octubre con ganancia de 2,79%

Cierre de sesión Russell 2000: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva jornada para el Russell 2000, que terminó rueda bursátil del lunes 13 de octubre con fuertes incrementos del 2,79%, hasta los 2.461,42 puntos. En su entorno bursátil marcó un máximo de 2.462,92 puntos y un mínimo de 2.423 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,62%.

En los últimos siete días, el Russell 2000 marca una disminución del 1%. El Russell 2000 se sitúa un 1% por debajo de su máximo del presente año (2.486,35 puntos) y un 39,8% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (1.760,71 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica advertir sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.

