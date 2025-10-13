Honduras: cotización de apertura del euro hoy 13 de octubre de EUR a HNL

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

Tras la apertura el euro se cotiza al comienzo de sesión a 30,27 lempiras en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,37% comparado con los 30,38 lempiras de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro registra una bajada 0,62%; sin embargo en términos interanuales aún conserva un ascenso del 15,16%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de días previos, invierte el resultado de la sesión previa, donde finalizó con una subida del 1,11%, sin poder establecer una tendencia estable. En los pasados siete días la volatilidad presenta un balance algo inferior a la volatilidad que reflejan las cifras del último año, de forma que su cotización está presentando menos cambios de lo esperado en estos días.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.