Euro: cotización de cierre hoy 13 de octubre en Nicaragua

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro se negoció al cierre a 42,38 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,42% comparado con la cotización de la jornada previa, cuando acabó con 42,56 córdobas, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro marca una bajada 0,14%; sin embargo en términos interanuales aún conserva un incremento del 12,29%.

Respecto de días previos, existen fluctuaciones notables en su cotización según los datos. La cifra de la volatilidad fue de 7,86%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (10,41%), presentándose como un valor con menos alteraciones de lo esperado ahora mismo.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.