Euro: cotización de apertura hoy 13 de octubre en Nicaragua

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro se paga en el comienzo del día de hoy a 42,40 córdobas nicaragüenses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,37% comparado con la cifra de la jornada previa, cuando cotizó a 42,56 córdobas, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro marca una bajada 0,1%; por contra desde hace un año aún mantiene un ascenso del 12,35%.

Con respecto a fechas anteriores, mantuvo resultados fluctuantes que no nos posibilitan determinar una dirección clara. La volatilidad de esta semana es inferior a los números logrados para el último año (10,41%), así que su cotización está presentando menos alteraciones de lo habitual ahora mismo.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.