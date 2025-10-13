Estos son los temas que están de moda hoy en Apple Uruguay

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público uruguayo.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Las canciones favoritas del momento

1. Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)

Lluvia para Dormir

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Lluvia para Dormir. Quizás por esto es que Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01) debuta en el ranking directamente en el primer puesto.

2. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

El sencillo más reciente de Taylor Swift ya se vislumbra como un nuevo clásico. The Fate of Ophelia entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

3. Opalite

Taylor Swift

Opalite de Taylor Swift se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la tercera posición.

4. Elizabeth Taylor

Taylor Swift

Elizabeth Taylor de Taylor Swift se mantiene en cuarto lugar.

5. Father Figure

Taylor Swift

Lo más nuevo de Taylor Swift, Father Figure, entra directamente al quinto puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

6. The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

Taylor Swift

The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter) se ubica en el sexto lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 8. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Taylor Swift.

7. CANCELLED!

Taylor Swift

El hit de Taylor Swift se encuentra en séptimo lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 6.

8. Wi$h Li$t

Taylor Swift

Wi$h Li$t se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Taylor Swift está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

9. Actually Romantic

Taylor Swift

Con una diferencia positiva de 1, Actually Romantic de Taylor Swift sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición novena. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

10. Wood

Taylor Swift

Cosechar éxitos es sinónimo de Taylor Swift. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Wood, debute en la décima posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music aporta más del 6% de ganancias a la compañía

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

La plataforma sigue consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado mundial. Durante 2024, por ejemplo, alcanzó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un incremento de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que refleja la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ingresos que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.