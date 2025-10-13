Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Ecuador hoy

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público ecuatoriano.

Desde reggaetón a pop, estos son los hits más sonados

1. Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)

Lluvia para Dormir

Con una diferencia favorable de 8, la nueva rola de Lluvia para Dormir se sitúa hoy en el puesto 1 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

2. Moscow Mule

Bad Bunny

Moscow Mule no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puestos en las listas de favoritos y situarse en la segunda posición.

3. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Bad Bunny está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

4. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

El sencillo de Bad Bunny pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el cuarto lugar, lo que apunta a que va de salida.

5. Vete

Bad Bunny

Vete de Bad Bunny se mantiene en quinto lugar.

6. La Santa

Bad Bunny y Daddy Yankee

El sencillo más reciente de Bad Bunny y Daddy Yankee ya se vislumbra como un nuevo clásico. La Santa entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

7. no tiene sentido

Beéle

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Beéle. Quizás por esto es que no tiene sentido debuta en el ranking directamente en el séptimo lugar.

8. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

The Fate of Ophelia de Taylor Swift sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 8, tras subir del 13 en el que se encontraba ayer.

9. VeLDÁ

Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V

Lo más nuevo de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V, VeLDÁ, entra directamente al noveno puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

10. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

El que fuera un exitazo de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el décimo puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 6.

Apple Music aporta más del 6% de ganancias a la compañía

La plataforma sigue consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado mundial. A lo largo del, por ejemplo, alcanzó los 98,2 millones de suscriptores, lo que significa un aumento de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ingresos que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.