En la apertura de mercados, AEX pierde 1,23% este 13 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el AEX, que inaugura la jornada financiera del lunes 13 de octubre con notables caídas del 1,23%, hasta los 946,61 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a días previos, el selectivo encadena cuatro sesiones consecutivas en rojo.

En relación a los últimos siete días, el AEX anota un descenso 1,55%; pese a ello en el último año acumula aún un incremento del 5,25%. El AEX se sitúa un 2,1% por debajo de su máximo en lo que va de año (966,94 puntos) y un 18,85% por encima de su cotización mínima del año en curso (796,45 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.