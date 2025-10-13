Noticias

El mercado japonés cerró en terrenos negativos este 10 de octubre

Cierre de sesión Nikkei 225: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el Nikkei 225, que cerró rueda bursátil del viernes 10 de octubre con caídas del 1,01%, hasta los 48.088,80 puntos. El selectivo anotó un máximo de 48.510,72 puntos y un mínimo de 47.962,61 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,13%.

Teniendo en cuenta la última semana, el Nikkei 225 marca un incremento 5,07%, de modo que desde hace un año mantiene aún una subida del 26,82%. El Nikkei 225 se sitúa un 1,01% por debajo de su máximo en lo que va de año (48.580,44 puntos) y un 54,44% por encima de su cotización mínima del año en curso (31.136,58 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe salir a la luz cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.

