El mercado de la India Nifty 50 pierde terreno tras el inicio de la jornada

Día negativo para el Nifty 50, que comienza la sesión del lunes 13 de octubre con leves caídas del 0,27%, hasta los 25.216 puntos, tras la apertura. Respecto de fechas previas, el selectivo con este dato frena la racha positiva que marcaba en las dos jornadas anteriores.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el Nifty 50 acumula una subida 0,55%, por ello desde hace un año aún conserva un incremento del 0,81%. El Nifty 50 se sitúa un 1,65% por debajo de su máximo del presente año (25.637,80 puntos) y un 14,19% por encima de su valoración mínima del año en curso (22.082,65 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica analizar sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.