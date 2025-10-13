El mercado de Hong Kong abre la jornada con tendencia a la baja este 13 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el Hang Seng (Hong Kong), que comienza la jornada financiera del lunes 13 de octubre con notables bajadas del 2,43%, hasta los 25.652,64 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días anteriores, el índice suma seis jornadas seguidas en números rojos.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) registra una bajada 5,48%; pese a ello desde hace un año aún conserva un ascenso del 16%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 5,99% por debajo de su máximo del presente año (27.287,12 puntos) y un 35,91% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (18.874,14 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo cambia el valor de un un conjunto de activos, para lo cual recolecta datos de distintas compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de los países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con requisitos concretos como por ejemplo tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, también, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente hay diversos índices y pueden agremiarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).