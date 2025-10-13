El mercado de Corea del Sur abrió en terrenos negativos este 13 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el KOSPI, que inaugura la jornada del lunes 13 de octubre con notables caídas del 1,22%, hasta los 3.566,53 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a fechas anteriores, el índice pone freno a tres jornadas consecutivas con tendencia positiva.

En relación a los últimos siete días, el KOSPI anota una subida 3,94%, de manera que en términos interanuales aún acumula un ascenso del 35,52%. El KOSPI se sitúa un 1,22% por debajo de su máximo en lo que va de año (3.610,60 puntos) y un 55,49% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.293,70 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.