Cuál es el precio del dólar en República Dominicana este 13 de octubre de 2025

Buen inicio de semana para el tipo de cambio en República Dominicana luego que el precio dólar se mantuviera prácticamente estable tras la apertura de mercados de este lunes 13 de octubre de 2025.

El dólar estadounidense se paga al comienzo de sesión a 62,59 pesos dominicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,02% con respecto a la cotización de la jornada previa, cuando acabó con 62,58 pesos, reporta Dow Jones.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el tipo de cambio responde a la incertidumbre por el cierre de gobierno de Estados Unidos, retrasando la publicación de datos económicos.

A esto se suma una nueva tensión entre Estados Unidos y China, esto luego que el presidente estadounidense declarara que China se está volviendo cada vez más hostil, lo que ha generado tensiones crecientes entre ambos países cuando ambos países se encuentran en medio de negociaciones comerciales.

Monex señala que diversos especialistas coinciden que la relación entre Trump y el mandatario chino, Xi Jinping, están en un punto muerto, esperando que el otro avance en las negociaciones.

Por otra parte, el tipo de cambio también respondió al acuerdo que pone fin a la guerra en Gaza, abriendo una nueva etapa de paz en Medio Oriente.

En la última semana, el dólar estadounidense acumula un incremento 0,95%, de modo que desde hace un año aún conserva una subida del 4,52%.

Comparando este dato con el de jornadas anteriores, gira las tornas respecto del de la jornada anterior, cuando marcó una disminución del 0,32%, sin poder fijar una clara tendencia. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que es de 6,43%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (10,58%), así que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo normal.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.