Dólar: cotización de apertura hoy 13 de octubre en Nicaragua

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

En la jornada de hoy el dólar estadounidense se paga en la sesión de hoy a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, de manera que supuso un cambio del 0% si se compara con los 36,62 córdobas de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense anota un incremento 0,57%, de modo que en el último año mantiene aún un ascenso del 0,91%.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a jornadas pasadas, suma dos fechas seguidas sin una tendencia positiva ni negativa. La volatilidad de esta semana es notoriamente inferior a la cifra lograda para el último año (7,67%), por lo que su cotización está presentando menos variaciones de lo previsible ahora mismo.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.