Dólar: cotización de apertura hoy 13 de octubre en Honduras

Tras la apertura el dólar estadounidense se negocia en el día de hoy a 26,14 lempiras en promedio, lo cual supuso un cambio del 0% frente al dato de la jornada anterior, cuando finalizó con 26,14 lempiras, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una subida 0,51% y en el último año aún conserva un incremento del 5,09%.

En relación a los cambios de este día respecto de jornadas anteriores, da la vuelta al resultado de la sesión previa donde experimentó del 0,55%, mostrando una ausencia de estabilidad en los resultados. La volatilidad de esta semana presenta un comportamiento inferior a la volatilidad que reflejan las cifras del último año, presentándose como un valor con menos cambios de lo habitual en estas fechas.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.