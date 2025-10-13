Clima en Flores: cuál será la temperatura máxima y mínima este 13 de octubre

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, este es el pronóstico del tiempo para las siguientes horas de este lunes en Flores, Guatemala.

La probabilidad de precipitaciones para este lunes en Flores es de 7% durante el día y del 17% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 42% en el transcurso del día y del 35% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 33 grados y un mínimo de 22 grados en esta región. Los rayos UV se pronostica alcanzarán un nivel de hasta 9.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 17 kilómetros por hora en el día y los 17 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Flores (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Flores es principalmente tropical, sin embargo, hay una zona que registra el subtipo de sábana o húmedo seco, que se caracteriza por tener dos estaciones bien marcadas, una húmeda y otra seca.

En este subtipo de clima tropical, durante la mayor parte del año, el estado del tiempo es caluroso. Si bien la temporada seca es predominante, la corta temporada húmeda es con lluvias torrenciales.

El tipo de clima mencionado, el tropical húmedo seco o sabana, se siente principalmente en el sur de la ciudad.

En tanto, el resto del municipio de Flores se ve afectado por la existencia de selva, lo que hace que las lluvias sean más abundantes en la mayor parte del año.

Al ubicarse en el Trópico de Cáncer, en la nación guatemalteca el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo varía dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de lluvia en Guatemala empieza en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.