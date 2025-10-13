Cierre del OMX Stockholm 30 este 13 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión sin cambios para el OMXS 30, que cerró rueda bursátil del lunes 13 de octubre con una variación del 0,06%, hasta los 2.709,03 puntos. El índice bursátil llegó a un volumen máximo de 2.723 puntos y un volumen mínimo de 2.697,19 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,95%.

Con respecto a los últimos siete días, el OMXS 30 registra una disminución 1,18%; por el contrario en el último año mantiene aún un ascenso del 4,68%. El OMXS 30 se sitúa un 1,94% por debajo de su máximo del presente año (2.762,50 puntos) y un 24,51% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (2.175,76 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo cambia el precio de un conjunto de activos determinado, por lo que necesita contar con datos de distintas empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de los países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características determinadas como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en nuestra economía existen diversos índices y pueden juntarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).