Cierre del mercado suizo este 13 de octubre

Sesión sin cambios para el Swiss Market, que terminó la sesión bursátil del lunes 13 de octubre con una variación del 0,03%, hasta los 12.484,80 puntos. El índice bursátil marcó un volumen máximo de 12.546,55 puntos y un mínimo de 12.437,14 puntos. El rango de cotización para el Swiss Market entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,87%.

Si consideramos los datos de la última semana, el Swiss Market acumula un descenso 0,53%; por contra en términos interanuales aún conserva una subida del 3,94%. El Swiss Market se sitúa un 5,18% por debajo de su máximo del presente año (13.166,68 puntos) y un 14,67% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (10.887,73 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere analizar sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.